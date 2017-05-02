詹春柏、張世良陪同 詹啟賢訪彰化拜會基層

國民黨主席候選人詹啟賢(左二)在總顧問詹春柏(右二)等人陪同下至彰化拜會基層黨員，並先至國聲廣播電台接受專訪。(謝瓊雲攝)

專訪前詹啟賢與國聲廣播電台董事長蔡玲合影。(謝瓊雲攝)

詹啟賢二度至國聲廣播電台受訪，提及國民黨改革首要任務就是恢復黨員自覺，由下而上，讓理念、觀念都重新回到主流與中道的力量。(謝瓊雲攝)

宣布若當選主席就會參選總統的國民黨主席候選人詹啟賢，2日下午至彰化二度上國聲廣播電台接受專訪，並與基層黨員座談。他受訪時再度提及中道的力量，要拉近基層黨員與黨的距離，強調自己有能力做好改革，是黨國社會需要的人選。

詹啟賢下午接受彰化國聲廣播電台「黃昏的約會」節目預錄專訪，再次提及電視政見會中說過的，國民黨現正面臨地方派系、族群意識形態兩大困境，導致基層黨員的心聲意見被忽略；這段競選的日子以來他全台跑透透，數度與基層面對面、交流意見，彼此之間沒有距離，感覺非常親切。

他強調，自己在民間、在黨部任職，都是一樣講真話、做實事、敢改革、能承擔且有魄力，他沒有派系恩怨包袱，又富有經營管理與執行的能力，絕對是黨與國家、社會最需要的人選。

結束電台行程，隨後他在地方人士安排下與基層黨員進行不公開的座談，晚間則與彰化縣八卦山大佛風景協會董事長張世良、總顧問詹春柏等人一起前往八卦山大佛寺參拜。

(中時)