人生第一次抹片檢查 5旬婦發現原位癌

烏日林新醫院產科主任凌大維強調，多數子宮頸癌進程緩慢，每年接受抹片檢查可達到早期治療的目的。(林欣儀攝)

台中市曾經剖腹產2次的55歲婦女，日前生平第一次做抹片檢查，竟發現原位癌，所幸癌細胞目前侷限在子宮頸處、尚未擴散，僅需接受手術並持續追蹤，讓她在驚嚇之餘也大呼好險有檢查，否則恐將因延遲就醫造成遺憾。

該婦人告訴醫生，她曾經剖腹生產2次，因以為現在沒有性生活就不需要做抹片檢查，再加上覺得檢查麻煩、醫療院所太遠，人生至今從來都沒做過一次抹片檢查，直到日前到烏日林新醫院就診，終於鼓起勇氣接受人生第一次抹片檢查，沒想到就驗出原位癌。

烏日林新醫院產科主任凌大維指出，子宮頸癌好發於45歲以上婦女，其中又以早婚、年經輕輕發生性行為、多重性伴侶者是子宮頸癌的高風險族群，若是出現陰道異常出血、分泌物變多、腹部疼痛或下體搔癢的症狀，要小心可能出現子宮頸癌前病變。

凌大維強調，多數子宮頸癌進展過程緩慢，東方女性從罹患癌前期病灶到發展成子宮頸癌，約需6至7年時間，呼籲婦女應每年接受子宮頸抹片檢查，能大大地增加檢出病灶的機會，並達到早期治療的目的。

(中時)