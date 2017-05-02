翻閱戶政歷史 豐原戶所展出「七代」身分證
國內戶政業務沿襲日治時代基礎，歷經多次變革，到民國86年進入電腦資訊化時代，為增進民眾對台灣戶政的認識，豐原戶政事務所舉辦「國民身分證變革與演進」特展，蒐羅各時期文物，包括國民身分證、戶口名簿、戶籍登記申請書、門牌、印鑑及文書工具等，帶領民眾走進時光迴廊，翻閱戶政歷史。
豐原戶政事務所主任林豪爵說，身分證除了是個人最重要的身分證明，也是國民享權利、盡義務的辨識憑據；過去隨證記載戶長、口號、血型、指紋等資料，歷經日治時期、光復後初發及5度換發，材質從木片、紙本進化到塑膠製，歷次變革都象徵社會變遷與時代進步。
為增進民眾對台灣戶政的認識，發揮檔案應用價值，豐原戶政事務所特整理典藏多年的戶政文物資料，策畫系列特展，首檔推出 「國民身分證變革與演進」，每週一至週五上班時間，於豐原區戶政事務所1樓展至7月底止。
(中時)
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