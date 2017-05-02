因應長照照護員需求大 台中女監推長照班
政府推長照2.0，照護員需求量大增，台中女子監獄也在桃園女監之後，推出照護員訓練班，今天上午正式開訓，收容人們報名踴躍，他們除了可在獄中完成訓練、考照外，未來還可依新推動的受刑人自主監外作業處遇遴選條件，服刑完畢前就先到安養機構等工作，提早培養重返職場能力。
開訓典禮上午9時舉行，在2年內出獄、獲資格參加訓練的24名學員都十分興奮，迫不亟待想上課。負責此100小時訓練課程的弘光科技大學講師林靜娟說，現在擔任照護員的多半有些年紀，很多在照護上對體力是很大負擔，很高興有新血加入。
陳姓收容人分享參訓心得，原來她在入監前父母接連罹癌、車禍，她卻無法在他們身邊照顧讓她很難過，入監後就主動到療養房擔任看護工作，獄中還有80多歲失智收容人需要照顧，她不會覺得辛苦，只想趕快學會照護專長，能夠出社會後回家照顧父母，也有一技之長謀生。
台中女監指出，因長照法明年上路，但長照服務員人力缺口達4萬人，過程中有多家安養機構與他們接觸，認為女性收容人較適合此職務，讓他們受訓考照後，是未來投入長照的一大助力。
因而，台中女監委由弘光科大培訓，另安排至德康養護中心完成實習課程，除了積極輔導24名收容人取得市府結業證書外，也希望能安排他們在監考照，取得照顧服務員證照。
特別的是，未來學員考照後，符合受刑人自主監外作業處遇遴選條件者，出監前一年就能先媒合至醫療院所、安養機構等工作，提早回歸社會。
(中時)
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