華爾街日報：中國3大航空公司誤點率全球第一
根據航空數據公司OAG的報告顯示，去年全球大型航空公司準點率排名中，中國三大國有航空公司墊底，包括中國國際航空、東方航空、南方航空，這三家公司約3分之1航班出現誤點。
華爾街日報報導，中國民用航空局稱，在過去三年裏，航空相關的投訴增長6倍。該機構沒有詳細公布最常見的投訴類型，但航班誤點無疑位於該名單的前列。
報導稱，惡劣天氣通常是航班延誤的罪魁禍首，但在中國，天氣、霧霾、跑道維修和軍事演習此類因素引起的暫時性延誤因該國管理空域的方式而被放大化。
儘管中國正新建大批機場以增加運力，但4分之3的空域仍掌控在軍隊手中，這些空域對民用客機禁飛。隨着問題愈來愈嚴重，當局已暗示或即將進行空管改革。中國國務院總理李克強在3月份的全國人大會議的年度報告中稱，空域資源配置將得到優化。
(工商)
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