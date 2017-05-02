助90歲迷途翁回家 警扮柯南憑線索「破關」

90歲的劉姓老翁因有輕微失智找不到回家的路，警方憑著老翁的說詞，順利將老翁送回家。（吳堂靖翻攝）

年約90歲的劉姓老翁因有輕微失智，4月28日在土城延壽路某花店前遊蕩，經花店老闆詢問，老翁失落地表示找不到回家的路，老闆立刻報警求助。金城派出所警員憑著劉翁提供的「好像住在附近」、「住家附近有幾家商店」等線索，順利將老翁送回，結束一場驚魂。

(中時)