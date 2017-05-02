梅雨型態改變？ 鄭明典： 雨期短且雨量集中

氣象局科技中心主任鄭明典今(2)日臉書上貼文表示，最近幾年的梅雨已經不足以發霉，不是綿綿細雨下不停，轉變成雨期短、雨量集中的型態。(圖/翻自鄭明典臉書)

到了5月，原是台灣梅雨季，但近年來的梅雨型態卻悄悄改變當中。（圖/陳仁萱）

氣象局科技中心主任鄭明典今(2)日臉書上貼文表示，最近幾年的梅雨已經不足以發霉，不是綿綿細雨下不停，轉變成雨期短、雨量集中的型態。

到了5月，原是台灣梅雨季，但近年來的梅雨型態卻悄悄改變當中。鄭明典今天在臉書上貼出4張預報中心主任呂國臣，記者會上使用的「近4年(2013~2016年)梅雨多呈現1波降雨形態」圖。

鄭明典說，看近4年梅雨季的降雨時間序列。直線是用來對準「入梅」日期，這4年的入梅都日期不同；除了2014年似乎有2波明顯降雨之外，其他3年很明顯都只有1波顯著降雨事件。

鄭明典說，表示「最近我們形容梅雨已經不足以發霉，不是綿綿細雨下不停，而是雨期短、雨量集中的型態。」

(中時)