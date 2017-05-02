新聞深喉嚨》連發「三條推特」!爭「WHA門票」 小英向全球討拍？

中天新聞

今年的WHA大會將在22日於日內瓦舉行，網路報名進入倒數，台灣目前尚未收到邀請函。蔡英文總統29日連發3條推特，向全球喊話「健康議題不分國界，台灣都不該被WHA拒於門外」；外交部長李大維也表示，若8日仍未收到WHA邀請函，會有行動；並解釋蔡總統的推特發文，也是「策略之一」。這是哪門子策略？蔡英文總統急了？外交部跟著胡鬧？

蔡英文總統4月27日接受《路透社》專訪，爆出被美國總統川普秒二次打臉蔡川熱線的爭議。總統大選時爆紅的「口譯哥」，現任國安會祕書長辦公室主任趙怡翔在臉書上抱怨，「這場教訓學到英文報也會亂報英文，誰說國際媒體就是專業」？更表示「對路透社很失望」；自由時報也在4月29日也刊出特稿，指蔡川二度通話的話題是「刻意地被勾串起來，成了路透攪動一池春水的獨家」。外交部長李大維也透漏《路透社》已跟外交部表達「歉意」「embarrassed 」；說《路透社》亞洲分社的確不知道華府分社已經接到專訪；怪東怪西怪翻譯，千錯萬錯路透錯！都什麼時候，還是在洗風向？

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朝鮮半島「4月危機」看似落幕，美國總統川普甚至還說「很榮幸與金正恩見面」！檯面下的各種角力如今也一一浮上檯面，據香港媒體報導，大陸外交部日前緊急召見了北韓駐北京大使館公使朴明浩（駐京大使池在龍日前已回北韓）。報導說，大陸外長王毅親自出席召見朴明浩，然後由副外長宣讀備忘錄。該備忘錄中強調，如北韓進行核子試爆，中國大陸將採取5項嚴厲懲罰措施；如果北韓當局一意孤行，北京將被迫向全世界宣布終止《中朝友好合作互助條約》，這才逼得金正恩懸崖勒馬。但即便北韓如今踩了剎車，未來會永遠放棄核武嗎？恐怕也不樂觀，大陸全國人大外委會主任傅瑩在美國重要智庫布魯金斯研究院發表論文，其中許多有別於西方的觀點值得注意，例如南韓也曾經暗中研發核武，卻受美國包庇，而已故利比亞強人格達費放棄核武，結果就導致自己慘遭顛覆身亡，這些教訓。再再都刺激北韓，走上惡性循環。所以，危機只是緩解，終究沒有解決的一天嗎？

大約去年此時，南海劍拔弩張的情勢絲毫不下於今日的朝鮮半島，但隨著菲律賓總統杜特蒂的外交政策改變，不但情勢和緩，菲律賓也在美日與中國大陸間「左右逢源」。杜特蒂在5月1日登上解放軍海軍最新「長春艦」戰艦，並說未來菲律賓與中國大陸也可舉行聯合軍演。川普也在4月29日公開邀請他訪問白宮，但沒想到杜特蒂竟然還給了個「軟釘子」，說他「行程太忙，沒辦法明確承諾」。看看菲律賓「左右逢源」，想想台灣「進退失據」，小國外交這門課，我們真的「死當」了嗎？

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2日國民黨團佔領立法院議場主席台，要求「前瞻基礎建設條例」不能只是在委員會「重審」，而是整個計畫都必須退回行政院「重擬」！如今「前瞻計畫」之所以激起這麼大的民怨，除了「債留子孫」，「選舉綁樁」外，根本「為花錢而花錢」，甚至許多縣市首長拿到了一大筆經費，也不知道如何用？為何用？例如新竹市長林智堅表示就被質疑，新竹市87%的市民都以汽機車代步，只有8%的市民搭乘公車，為什麼需要建輕軌？林智堅回應，因為新竹市的公車路網不綿密，，因此公車使用率很低。但問題來了，既然你都知道公車做的不夠好，為什麼不改善公車，而是砸200億元建輕軌？不懂新竹市長的邏輯，卻濫花我們的納稅錢，民眾怎會不憤怒？

另一個幾乎無解的「錢坑」，就是高雄捷運，如今單日運量僅有18萬人次左右，但高雄市長陳菊卻宣稱「沿伸岡山與「黃線」通車後，單日運量會暴增三倍到達67萬人次！若仔細檢視黃線通過的區域，鳳山人口約30萬人，大寮人口約11萬人，這種評估怎麼會合理？卻要花掉中央1758億元預算，高雄市政府還得再舉債358億元自償。有意角逐高雄市長的民進黨立委管碧玲在臉書上「護航」說：「國民黨黨團坐下來談，不要讓子孫一百年後還在遺憾，為什麼台灣會沒有四通八達的路網」。管委員用這種模糊焦點的民粹語言，但請問問妳自己的道德良心，你們現在說著這些謊言，對得起百年後的子孫嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)