基隆爸媽注意！公立幼兒園招生 5／6登記

基隆市公立幼兒園將於五月六、七兩天登記，部分熱門學區將出現爆滿情況，會採抽籤決定學童是否可以入學。（曾百村翻攝）

家有2到5歲小朋友的家長要注意！基隆市公立幼兒園本週六、日進行招生登記，因應需求，今年較去年增加120名、共提供3167個名額供登記，但由於公立幼兒園沒有學區限制，若要就讀部分熱門幼兒園，入學得靠抽籤決定。

教育處長陳素芬表示，基隆市各公立幼兒園，於6日上午9時至下午3時、7日上午9時至12時，在各公立幼兒園受理新生登記，凡設籍基隆市、年滿2足歲之幼兒，攜帶戶口名簿正本及家長監護人印章登記報名。

包括基隆市立建德、過港、安心幼兒園，以往在家長圈都有不錯的風評，預計此次登記競爭將會相當激烈，甚至超出招收名額超過百人，若最後真的超出名額，將靠「抽籤」來決定學童是否能入學。

另外顧及家長照顧幼兒的需求，暖江國小今年將新設立附設幼兒園，為今年度新設立的幼兒園，中華附幼、東光附幼、仙洞附幼、隆聖附幼、七堵附幼等幼兒園皆有增加招收名額，提供家長更多選擇。

陳素芬表示，幼兒園將於7日下午1時抽籤，尚有缺額的幼兒園，教育處則會在同日晚上6時公告，讓沒登記上的家長可以接續前往登記，查詢網址在基隆市政府教育處全球資訊網，以及基隆市幼教資訊網。

(中時)