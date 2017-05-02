拜新南向之賜 恆春機場復活試辦包機
受惠新南向政策，恆春機場可望敗部復活！屏東縣政府去年11月針對恆春機場活化評估報告出爐，今年3月獲得行政院點頭認可，同意進行2年的包機重新營運，屏東縣長潘孟安也透露，如民航局作業加速，在今年10月落山風季前，首架次包機將能起飛。
斥資5億元，恆春機場至2004年風光啟用後，受限落山風影響，使得機場全面停擺，每年虧損超過6000萬元，傳出民航局有意移交軍方管理，屏東縣議員蔣月惠今在議會上，針對機場活化進行質詢。
潘孟安坦言，小英政府大推新南向政策，屏東是最佳南向起點，每年近1000萬人次至恆春半島旅遊，其中許多來自港、澳、星、馬、日本等地，就有不少旅遊業者反映，建議相關單位能開闢4小時內，即可抵達某旅遊定點的國際航線，恆春半島符合天時、地利。
對於恆春機場，縣府則有短中長期計畫，包括東西向跑道擴建、南北向跑道各延400公尺，潘孟安強調，受限跑道長度，目前僅有72人以下飛機能夠起降，所以他們的目標客群以包機為主，細節還在與航空公司及旅行社協商。
消息傳到恆春半島，民眾都覺得樂觀可行，當地旅遊業者表示，因國外富豪最愛的灣流小飛機，在5至10月好天氣起降都沒問題，且貴賓室等設備一應具全，加上機場離度假勝地墾丁不過短短10公里，比起還要轉車的高鐵站，絕對極具吸引力。
(中時)
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