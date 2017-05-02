距離台灣最近的世界文化遺產 遊澳門無限式
暑假即將到來，澳門不但免簽證，且擁有距離台灣最近的世界文化遺產、豐富多元的美食小吃、世界級的休閒設施、熱鬧的節慶活動，若想來趟親子出遊、姐妹淘或朋友散心之旅、情人甜蜜之旅、帶爸媽出國的孝親之旅，不妨看看即將登場的2017台北國際觀光博覽會有哪些好康吧！
2017台北國際觀光博覽會將於5月5日至5月8日在台北世貿一館開幕，澳門旅遊局今年與多家旅遊業者合作推出多樣超優惠套裝行程，不僅入住星級豪華酒店，還有豐富贈品等您來拿，凡購買「FUN遊澳門無限式」主題產品，即可獲贈澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔門票，體驗法國的浪漫風情。
夏遊澳門，著名澳門銀河TM綜合渡假城的「天浪淘園」，不僅有人造沙灘，還有刺激的空中衝浪池及滑水道；新濠影滙以熱帶森林河流為主題的「綠野游蹤」奇幻水上之旅，以及南灣‧雅文湖畔的水上休閒設施、文創藝文體驗及不定期戶外表演等，尤其適合親子遊客，暑氣一掃而空。
此外，凡在澳門館合作旅行社購買純澳門套裝行程，即可獲得旅遊金抽獎機會，每天抽出5組2,000元，天天送萬元旅遊金；活動期間，每日於澳門館拍照上傳臉書的前50名的民眾，亦可獲得精美又實用限量小物；購買合作旅行社澳門套裝行程的前20名旅客，也可獲贈出國旅行都需要的行李扣帶。
(中時電子報)
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