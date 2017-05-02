吳永仁高掛戰靴 轉任富邦助教續籃球夢
SBL開朝元老、富邦勇士控衛吳永仁，2日宣布退役高掛戰靴，結束14年SBL生涯，並轉任富邦勇士助理教練，轉換角色以教練身分傳承籃球技術給後輩，繼續自己的籃球路。
生涯披過台銀、緯來獵人(台灣大)、台啤、富邦戰袍，34歲的吳永仁2015年球季更完成生涯里程碑，成為SBL史上首位3千分、千籃板、千助攻球員，打球超過20個年頭，吳永仁坦言今年與富邦合約走完就一直思考，「什麼角色可以在下一季帶給球隊更大的幫助？」
而執教確實也是他從高中就確立的目標，吳永仁表示，「公司這邊也給予相當大的支持，甚至有機會到對岸挑戰NBL，也很幸運地拿下聯賽冠軍和年度最佳控衛，甚至是隊長、球評或營隊教練的身分，球團提供我非常多的學習機會。能在富邦勇士退役後直接加入教練團，對我而言也是一種肯定。」
吳永仁也談到自己籃球路上的夢想，瓊斯盃得分和SBL拿冠軍，可惜14年SBL生涯都與冠軍擦肩，2個都未能圓夢，但吳永仁顯得豁達，「人生就是這樣，不可能每件事都達成，接受不完美才能讓未來的人生更完美，也有可能轉任助理教練第一年就達成冠軍夢啦。」
退役不說再見，吳永仁感謝球迷一直以來的支持和鼓勵，「你們一直是我努力下去的動力，之後雖然看不到我在球場上奔馳，但是我會穿著帥氣西裝在場邊，繼續傳承我的籃球夢。」
(中時電子報)
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