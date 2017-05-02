台北旅展開跑 雄獅韓星萬元有找、澳洲不到3萬

台北旅展開跑，雄獅旅遊今年特別推出一系列免砍價、CP值超高的一口價產品，讓民眾節省採購時間，及早規劃出遊行程。（圖／雄獅旅遊）

今年上半年台北最大的旅遊界週年慶「2017台北國際觀光博覽會」，將於5/5~5/8台北世貿盛大登場，由於接近暑假出遊旺季，被視為搶購暑假早鳥優惠以及暑假前最後一波清艙撿便宜的最佳時機。雄獅旅遊(2731)今年也規劃許多超值行程，旅展期間全線產品享有超值折扣外，也瞄準暑假親子出遊旺季、中秋連假等推出預購優惠。其中韓國與新加坡行程萬元有找，澳洲遊程更不到3萬元。

雄獅旅遊觀察，儘管經濟成長率下修，但民眾對於休閒旅遊安排的需求不減！為讓民眾有更實惠的出遊計畫，雄獅旅遊推出多條萬元有找優惠行程，包括：香港華麗銅鑼灣酒店3日自由行4,388元起(未稅)、澳門五星喜來登酒店3日自由行5,088元起(未稅)、韓國愛寶+凱蒂貓咖啡館4日一口價只要8,888元、超值新加坡快閃3日8,999元起、周末GO上海自由行3日現省3千，一口價只要9,999元(未稅)。

在國民旅遊部份，雄獅亦推出了天天出發、1人就能成行的優惠行程，包括日月潭1日遊旅展特價只要699元起、漫遊清境青青草原1日只要799元起，民眾參加國旅不用等待成團，可以說走就走，暢玩台灣美景。

而為推廣更多元的旅遊商品，凡於旅展現場掃QR code下載雄獅《旅途中》（Journey on）App，並於旅展現場購買，現場即送心鮮森林門票，數量有限，送完為止，還有多款5折起票券。

看好端午、中秋及雙十連假效應，再加上暑假即將到來，許多家長會搶先預購7、8月出發行程，但4天旅展往往人潮洶湧、各種產品琳瑯滿目，一不留神優惠商品就有可能秒殺下架。為了讓消費者省去比價的勞心費神，雄獅旅遊今年特別推出一系列免砍價、CP值超高的一口價產品，讓民眾節省採購時間，及早規劃出遊行程，包括：釜山海上步道4 日一口價只要9,999元、三輪車遊馬來西亞世界遺產5日一口價只要17,999元。還有為了迎接開幕15周年，甫於4/21開幕的日本環球影城「小小兵樂園」5日遊，特別贈送四項快速通關券，旅展一口價只要33,900元。

另外，雄獅旅遊特別針對親子暑假出遊規劃一系列「夏日派對」主題遊程，包括：韓國濟州派對，保證入住露營車、享受星空BBQ樂趣、百人壯遊馬新雙國、小獅子王晚宴特別企劃、德國童話大道派對以及埃及中東派對等，除享有早鳥價、還有小孩不佔床最高省1萬優惠。

雄獅推出的其他樂園、戲水行程還包括：泰國芭達雅逍遙灣、龍蝦吃到飽6日只要14,999元起、全台獨家香港迪士尼小熊達菲見面會迪士尼3日，旅展價17,999元起、暑假馬新樂高+環球影城+Hello Kitty六樂園7日只要31,000元起、小資族想要省錢遊美西，請把握環球影城8日超值遊，現省3千，旅展特價只要43,900元起。想要避暑，也可以選擇南半球國家遊玩，位於南半球的澳紐將進入冬天，正是適合國人清涼一夏的避暑勝地，包括：黃金海岸６日，旅展特價27,800元起；搭乘豪華百萬遊艇、心動黃金海岸7日，旅展特價32,800元起、另有澳洲黃金三樂園派對7日，原價39,800元起，可享小孩最高省一萬優惠好康。

雄獅旅遊看準每年日、韓賞櫻都吸引大批遊客前往，但每到賞櫻季節機票、飯店難求，為了讓旅客能夠感受到不一樣的賞櫻體驗，同時一次性解決交通、住宿的問題，雄獅旅遊以「遊輪+賞櫻」的概念規劃亞洲遊輪行程首次的賞櫻包船航次，推出「2018盛世公主 賞櫻盛事」獨包航次，將創下全球首例推出的千人賞櫻行程，日韓7日航次3月26日啟航，前往長崎、福岡與釜山。日本8日航次4月1日啟航，適逢清明連假，行程前往鹿兒島、德島、大阪、宮崎，即日起報名團費第二人現省一萬，搭配四大銀行(中信、玉山、台新、花旗)再折兩千，還有銀行限定專屬小禮的超值優惠。而且為了體恤旅客安排行程的彈性，雄獅旅遊更首創出發前六個月前取消行程全額退費的安心保證，讓旅客搶先預購「2018盛世公主 賞櫻盛事」獨家行程不用擔心，想要提前卡位安排2018年的賞櫻行程，可以到台北國際旅展雄獅旅遊攤位：編號D030。

(工商)