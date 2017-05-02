看好台、加旅遊 加拿大航空6月回歸
加拿大航空2003年退出台灣市場後，今年看好台灣旅遊市場成長與轉運地位，6月9日起將天天直飛台北－溫哥華，即日起推出官網限定的開航優惠，來回票價新台幣1萬7600元起，期待讓台灣旅客一睹絕美的加拿大自然風光。
加拿大航空自1999年7月6日首航台灣，但在2003年宣布停飛台北－溫哥華航線，改與長榮航空以共掛班號聯營，目前國籍航空有長榮、華航直飛加拿大溫哥華與多倫多，載客率約為8成5。加航宣布6月9日起天天直飛溫哥華後，首航班機已賣出超過8成座位，即日起至6月18日晚間23點59分止，登入加拿大航空官網輸入優惠代碼「TWMRT17」訂購台灣出發之航班，即可享經濟艙來回優惠價1萬7600元起（未含稅金）。
觀光局統計，台灣、加拿大互動逐年增溫，加拿大來台從2000年的3萬8399人次，成長至去年10萬6197人次；台灣出發往加拿大旅客，2000年達到最高峰的18萬1409人次，不過之後迅速下滑，2009年僅剩6萬1893人次，至去年回升到9萬3405人次。
加航資深商務策略總監劉貴豪表示，公司當年因經營困難而退出台灣市場，但台灣一直沒有被忘掉，在東北亞佈局中，航點有北京、上海、香港、東京、大阪、首爾等城市，卻獨缺台灣，加航今年滿80歲，藉著此特殊時刻重返台灣。
劉貴豪指出，加拿大是非常適合旅遊的國家，地大物博、值得旅客探索，舉例來說，一般人想看極光大多會跑去歐洲，其實加拿大也有很多地方可以欣賞極光。
長榮航空表示，多倫多目前每日一班，溫哥華6月15日起，會由每週5班變為天天直飛。華航則說，目前溫哥華航線每日一班，8月1日起將以全新A350派飛，提供旅客全新搭乘體驗。
(中時)
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