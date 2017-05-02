雙喜臨門! 李東健與趙胤熙結婚兼做爸媽

李東健、趙胤熙因戲結緣，女方現已懷孕。東森戲劇台提供

李東健、趙胤熙假戲真做，2人在戲劇《月桂樹西裝店的紳士們》配成對，李東健飾演的西裝店老闆兒子，他不願接手祖傳的事業，與趙胤熙詮釋的西裝店女職員羅妍實因一場失敗的婚禮產生緣分，他們從互看不順眼到相互扶持，歷經千辛萬苦才結婚的2人，在現實生活中也傳出喜訊，李東健今日主動在韓國粉絲後援會網站(李東健官方Café)中向粉絲報告，自己與趙胤熙已完成結婚登記，2人正在將一起等待新生命的誕生。

《月桂樹西裝店的紳士們》由韓流天王車仁表、李東健攜手合作，率領實力派演員吳賢慶、趙胤熙、羅美蘭、崔元英、顯祐及李世榮等人共同演出，講述一家百年西裝店面臨成衣業興起後，所遇到的困境，與週遭人物所發生有笑有涙的溫馨故事，堅強的卡司及精彩的戲劇內容，在韓國播出後收視屢創新高，東森戲劇台將自5/9(二)晚間9點首播，並自5/10起調整為周一至周五晚間8點播出全新2小時。

李東健在粉絲官咖CAFÉ全文:

大家好，我是李東健，覺得應該先告知大家，因此寫了這篇文章。

我在拍攝《月桂樹西裝店的紳士們》時，與趙胤熙小姐相識相戀，在對彼此信任與愛的基礎下，決定結為夫妻。

並且在與趙胤熙小姐準備結婚的過程中，發現新生命來報到，現在以感謝與顫抖的心來期待這兩件事情。

這段期間，我將會全力投入新作品《七日的王妃》，並且與雙方父母討論，將邀請兩家家族及較為親近的朋友們，安靜地舉行結婚儀式。

為了成為更好的演員、更加幸福的人，而做這樣的決定，希望得到大家的鼓勵與祝福，請大家祝福我們。

為了回報大家給我的愛，我將會成為更好的演員，以最大的努力，將最好的一面呈現給大家。

2017年5月2日 李東健 敬上

(時報周刊)