中庄調整池7月中完工 解決颱風天濁度過高問題

水情趨緩，北部地區暫時解除一階限水，但隨著5月梅雨季到來，經濟部正式進入防汛期。經濟部長李世光表示，經濟部將一手抗旱、一手防汛，像是桃園中庄調整池7月中旬可以完工，有助於防汛工作。

為解決前瞻基礎建設計畫對外說明不足疑慮，經濟部今舉辦「抗旱成果、防汛整備與前瞻基礎建設水環境建設計畫」記者會。李世光表示，水利建設攸關民眾生命財產安全，透過基礎建設計畫編列特別預算，加快既定計畫時程，讓建設可以一步到位。

李世光表示，水利建設是「今天不投資，明天下一代會同時受到旱澇的威脅」。以中庄調整池為例，調整池可以提供板新、桃園等地區6至7天用水量，完工後可以支援石門水庫排砂時用水，也能在颱風季提供防汛協助。

以往汛期來臨，強降雨導致原水濁度飆升，水庫水量充足但民眾卻面臨無水可用的窘境。水利署長賴建信指出，中庄調整工完成後，可望解決石門水庫每逢颱風豪雨濁度上升導致無水可用的情形。

李世光指出，雖然水利建設動輒百億，但是帶來的效益可觀。過往只要一次颱風沒有處理好，帶來的損失都是百億，而且防災建設都付之一炬，所以透過經費加速建設推動，可以提升整體防災能力。

此次水環境計畫還將結合軟體升級，李世光分析，水環境建設計畫是用新思維、有系統提出的計畫，結合軟體做水資源管理。他以曾文水庫為例，若做好水資源管理，每次颱風將將可為曾文水庫帶來10億元的發電效益。

賴建信補充，水資源智慧管理包括智慧水表、水資源物聯網等。水資源物聯網可以分析降雨提升多少水庫蓄水、供水量多少、農業需水多少等，這樣就可以用最少水量灌溉最大面積，前瞻水環境建設不只是硬體建設，也導入這些新思維。

(工商)