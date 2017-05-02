人頭移植先聲！義醫生成功製造「雙頭鼠」

義大利神經學家卡納維羅成功移植老鼠頭部，讓小鼠的頭部附著在大鼠身上，並且將此消息分享在臉書上。(圖取自臉書＠Dr. Sergio Canavero Discussions)

義大利醫生卡納維羅(Sergio Canavero)。(圖取自臉書＠Dr. Sergio Canavero Discussions)

義大利醫生卡納維羅(Sergio Canavero)預計今年年底，將在中國進行人類頭部移植手術，在此之前他已經展開一些人頭移植的前置準備實驗，日前他成功移植老鼠頭部，將小鼠的頭部附加在大鼠身上，而不是以替換的方式移植兩隻老鼠頭部，而這次手術成功，讓卡納維羅對年底真正挑戰人頭移植，表示相當有信心。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，義大利神經學家卡納維羅表示，日前移植老鼠頭部的實驗獲得成功，年底將繼續進行人類頭部移植手術。

這次老鼠移植的手術，並非外界想像將2隻老鼠的頭鼠做替換，而是更複雜的將小鼠頭部移植到另1隻大鼠的身上，成功製造出「雙頭鼠」。

這次手術一共有3隻老鼠參與實驗，包括捐出和接受頭部的2隻老鼠，以及第3隻老鼠在手術過程負責提供血液。為了確保老鼠腦部有充足的氧氣，可以維持生命，手術進行中，有一個幫浦不停將第3隻老鼠的血液，輸進捐出頭部的老鼠身上。

手術完成後，被移植到大鼠身上的小鼠腦部仍有視覺和痛覺，顯示手術後，小鼠腦部仍可以成功運作。儘管如此，其他醫學專家仍表示，實驗沒有足夠證據證明，年底的人頭移植手術可以成功。今年年底的人頭移植手術，卡納維羅將與中國哈爾濱醫科大學教授任小平合作進行。

這項實驗的結果發表在《CNS神經科學和治療學》期刊上。

(中時電子報)