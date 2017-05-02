人頭移植先聲！義醫生成功製造「雙頭鼠」
義大利醫生卡納維羅(Sergio Canavero)預計今年年底，將在中國進行人類頭部移植手術，在此之前他已經展開一些人頭移植的前置準備實驗，日前他成功移植老鼠頭部，將小鼠的頭部附加在大鼠身上，而不是以替換的方式移植兩隻老鼠頭部，而這次手術成功，讓卡納維羅對年底真正挑戰人頭移植，表示相當有信心。
根據英國《獨立報》(The Independent)報導，義大利神經學家卡納維羅表示，日前移植老鼠頭部的實驗獲得成功，年底將繼續進行人類頭部移植手術。
這次老鼠移植的手術，並非外界想像將2隻老鼠的頭鼠做替換，而是更複雜的將小鼠頭部移植到另1隻大鼠的身上，成功製造出「雙頭鼠」。
這次手術一共有3隻老鼠參與實驗，包括捐出和接受頭部的2隻老鼠，以及第3隻老鼠在手術過程負責提供血液。為了確保老鼠腦部有充足的氧氣，可以維持生命，手術進行中，有一個幫浦不停將第3隻老鼠的血液，輸進捐出頭部的老鼠身上。
手術完成後，被移植到大鼠身上的小鼠腦部仍有視覺和痛覺，顯示手術後，小鼠腦部仍可以成功運作。儘管如此，其他醫學專家仍表示，實驗沒有足夠證據證明，年底的人頭移植手術可以成功。今年年底的人頭移植手術，卡納維羅將與中國哈爾濱醫科大學教授任小平合作進行。
這項實驗的結果發表在《CNS神經科學和治療學》期刊上。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。