澎湖之美躍升國際 澎湖群島特輯榮獲2座艾美獎
澎湖之美躍升國際舞台，台灣觀光局與美國公共電視網聯合製作「台灣澎湖群島旅遊特輯」，一舉勇奪第44屆美國艾美獎最佳導演及最佳旅遊節目主持人2座大獎，好消息澎湖鄉親大振奮。
交通部觀光局大力行銷福爾摩沙美麗的台灣觀光，多次與美國公共電視網合作，拍攝一系列台灣之美作品，包括台灣燈會、台灣鐵路大冒險等。
今年特別相中離島澎湖這片世外桃源美景，節目主持人羅森度（Joseph Rosendo）親率製作團隊及導遊等專程飛來澎湖實地取景，地方人文風俗、旖旎風光、生猛海鮮、古蹟古厝等全都入鏡。
羅森度多次豎起大拇指稱讚這片人間淨土，徜徉在碧海藍天白沙灘，生活悠閒輕鬆慢活，大啖海鮮美食，真過癮。
果然，台灣澎湖群島旅遊特輯不負眾望，入圍了今年第44屆美國艾美獎最佳旅遊暨冒險節目、生活美食旅遊類節目最佳導演、生活旅遊暨家庭觀賞類節目最佳主持人、最佳攝影4大獎項。
觀光局副局長劉喜臨日前在臉書上大放送喜訊，澎湖旅遊特輯大獲評審們青睞，榮獲最佳導演及最佳旅遊節目主持人兩項大獎，蕞爾小島澎湖一下子聲名大噪，大夥頻頻好其追問：這座小島究竟在哪兒？
劉喜臨興奮表示，這次獲獎正是為2018澎湖將舉辦台灣海灣年、世界最美麗海灣組織年會博得好采頭，祝福澎湖之美打響國際品牌。
美麗澎湖備受肯定，澎湖鄉親雀躍大振奮；正值觀光旺季，澎湖縣政府也期許今年旅遊長紅，再突破120萬觀光人潮創新高。
(中時)
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