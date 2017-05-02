大內民宅傳火警　1名行動不便男子葬身火場

大內頭社2日下午4點傳出一起住宅火警，消防局獲報派遣大內、玉井、官田、南科等分隊前往灌救。（萬于甄攝）

警消抵達現場時，30坪的磚造平房已全面燃燒，火勢雖在30分鐘內控制後，但屋內61歲陳男以不幸葬身火場。（萬于甄攝）

台南大內頭社2日下午4點傳出一起住宅火警，消防局獲報後，派遣大內、玉井、官田、南科等分隊前往灌救，但屋內一名61歲陳姓男子，疑似因行動不便，來不及逃生仍葬身火場，詳細起火原因有待警消進一步調查釐清。

消防局2日下午約4點左右接獲報案，出動大內、玉井、官田、南科4個分隊，10車25人前往灌救。警消抵達現場時，30坪的磚造平房已全面燃燒，趕緊佈水線搶救，火勢30分鐘內控制後，卻在屋內發現61歲已明顯死亡的陳男。

鄰居表示，陳男獨居且因車禍受傷行動不變長時間臥床，平時由親人幫忙照料三餐，較少與大家互動，但他也會喝一些小酒，今天下午不知為何，房屋就突然起火，大家也嚇一跳。該起火警約5點全部熄滅，詳細的起火原因有待警消進一步調查釐清。

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(中時)