大內民宅傳火警 1名行動不便男子葬身火場
台南大內頭社2日下午4點傳出一起住宅火警，消防局獲報後，派遣大內、玉井、官田、南科等分隊前往灌救，但屋內一名61歲陳姓男子，疑似因行動不便，來不及逃生仍葬身火場，詳細起火原因有待警消進一步調查釐清。
消防局2日下午約4點左右接獲報案，出動大內、玉井、官田、南科4個分隊，10車25人前往灌救。警消抵達現場時，30坪的磚造平房已全面燃燒，趕緊佈水線搶救，火勢30分鐘內控制後，卻在屋內發現61歲已明顯死亡的陳男。
鄰居表示，陳男獨居且因車禍受傷行動不變長時間臥床，平時由親人幫忙照料三餐，較少與大家互動，但他也會喝一些小酒，今天下午不知為何，房屋就突然起火，大家也嚇一跳。該起火警約5點全部熄滅，詳細的起火原因有待警消進一步調查釐清。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。