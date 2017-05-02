瓊瑤哽咽交出牽手38年老伴「我的人生一敗塗地」
79歲作家瓊瑤日前在臉書透露，為了是否讓失智且中風丈夫平鑫濤接受插鼻胃管治療，與繼子女槓上！平鑫濤女兒平珩更在臉書公開弟弟平雲寫給繼母瓊瑤的信，希望瓊瑤將父親還給他們，對此，瓊瑤剛剛也向媒體哽咽宣布，決定將牽手38年老伴移交給繼子女，更怕情緒失控，再也不會去看平鑫濤了。
瓊瑤與繼子女為了一根鼻胃管槓上，平雲在信中直言真正重點並非插鼻胃管，而是對「父親值不值得活下去」認知不同，稱瓊瑤真正在意的是無法接受父親失智，若瓊瑤認為「沒有靈魂的肉體」就不值得活下去，不如去安樂死，「既然如此，就請將父親還給我們吧，這是我們最沉痛的請求。」
據《蘋果日報》報導，瓊瑤在電話中哽咽表示決定將丈夫交給繼子女照顧，透露一直以來都是自己24小時陪伴失智的丈夫，而孩子只是2周來看一次，待半小時就離開，強調照顧跟探望不同，而平鑫濤不只失智還大中風，「加工活著就是一個悲劇。」
另外，瓊瑤也透露曾遭失智的丈夫喊媽，讓她崩潰大哭，還撲到丈夫懷中哭喊「我不是你媽」！而瓊瑤除了打消將這段心路歷程寫成文字出版念頭，也表示不會再去看平鑫濤了，就怕情緒失控，「我被敲醒了，對不起他們，對不起他們的媽媽，我的人生一敗塗地，書也不會再寫了。」
(中時電子報)
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