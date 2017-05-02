南投埔里油桐花道傳開發 地方盼移植保護

▲埔里的桐花秘境，美麗的桐花景觀，每年都成為埔里客家桐花祭主要場地。（楊樹煌攝）

▲埔里桐花大道即將消失，引起縣議員廖志城〈中〉和地區有心護樹民眾朱柏勳等的關切，積極研商如何有效促成移植。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮的美麗桐花大道，每當4-5月油桐花開時，就成為遊客和地區民眾最愛賞桐花勝地。（楊樹煌攝）

南投縣埔里鎮溪南國小後方的美麗桐花大道，每年都會舉辦大型客家桐花祭，讓民眾目睹如雪花飄落的「五月雪」；不過最近郤傳出，當地將開發建設為別墅區，目前已動工興建，未來「桐花大道」恐將成歷史，引起地方關切。

由於桐花大道土地為私有地，921震災後，為方便溪南、珠格里民通行而拓寬，並經社區居民在道路兩側廣為栽植桐花樹綠美化，每年油桐花開時，埔里鎮公所都會選定當地為客家桐花祭地點，成為家戶喻曉桐花園區。

而今隨著當地的開發建設，栽種已18年油桐樹即將面被剷除的命運，地方各界都感不捨，南投縣議員廖志城及埔里鎮有心護樹的熱心人士，聞獲後，無不積極奔籌尋覓適當移植地點與經費，就為保住上百株油桐樹，免於遭到砍除的厄運。

廖志城指出，溪南國小後方約250公尺的桐花大道，每當4-5月油桐花開時，當地就成為各界欣賞桐花的重要觀光勝地，如不適當移植，讓已栽種近20年的油桐樹就此消失，確是地方重大損失，目前他已和擁有廣大土地，平日都致力地方公益的小埔社覺靈寺積極協商，希望能獲覺靈寺支持，讓油桐樹保留下來，並成為埔里鎮重要賞桐花勝地。

溪南里長陳松明和珠仔山社區理事長黃啟瑞都為桐花大道將隨著開發建設而消失，頗感無奈，並期盼能移植至社區或公園綠地，不樂見被砍除，但移植經費非少數，是最大難點；大埔里觀光發展協會總幹事朱柏勳也非常認同油桐樹能移植至同屬客家聚落的廣成里小埔社，只是土地和經費都待進一步協商促成。

(中時)