靠鐵絲偷遍南港 桃保大警逮「7條通」

陳男身背7條通緝，被保大警逮捕。（葉臻翻攝）

桃園保大小隊長許仁義、警員韓駪、李世勳、向恩璇，昨天深夜在楊梅巡邏時，看見陳男駕駛的車輛突然急轉想走，懷疑駕駛不單純，攔查之下發現陳男竟背了7條竊盜案通緝，馬上將他逮回。

警方表示，陳男去年 5月底開始，以試手氣的想法偷竊南港工業區店家，利用鐵絲開鎖的方式，在餐飲店、檳榔攤、餐飲店和開放式攤位，分別偷得數千元不等的現金，最高得手1萬1500元，但因在台北被通緝，加上工作地點調整到楊梅上班，才逃到桃園，昨晚因看見巡邏車一時心虛之下加速逃逸，才引起警方注意盤查，訊後被依竊盜通緝移送臺灣士林地方法院檢察署偵辦。

(中時)