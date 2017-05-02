北韓若核試 美智庫：恐喚醒火山 釀數萬死傷
朝鮮半島局勢緊繃，金正恩何時發動第六次核試，備受國際社會關注。不過，核試除了會點燃戰火、造成國際緊張外，美國智庫學者警告，北韓核試的強大威力，恐會讓中朝邊界的長白山爆發。
根據《WCYB》網站報導，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國防分析師本內特（Bruce Bennett）指出，一旦北韓發動核試，中朝邊境的長白山恐有爆發可能，「屆時成千上萬的中國、北韓人會受波及而死」。
史密森學會的全球火山計畫（Global Volcanism Program）資料顯示，約有160萬人生活距火山的100公里內，而長白山距離北韓豐溪里的核試場僅有115-130公里。
(中時電子報)
文章來源：wcyb
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