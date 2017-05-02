台北觀博會5日世貿登場 銷售額估16億元

2017年TTE台北觀光博覽會展前記者會，今天下午在國賓飯店熱鬧進行。（圖／主辦單位提供）

周五在世貿一館開展的台北國際觀光博覽會，主打各項優惠行程。（圖／主辦單位提供）

上半年度全台最大國際旅展「TTE台北國際觀光博覽會」，由台北市旅行商業同業公會及上聯國際展覽公司共同主辦，邁入第11周年，打出1+1幸福之旅主題，即將於5月5日至8日在世貿一館登場。

今年主辦單位邀集超過25個國家地區、50大旅行社航空公司、200家品牌飯店遊樂園，共計460個旅遊單位，使用世貿一館全區1200個攤位。近3年觀展人數均達到28萬人次以上，今年可望突破30萬，估計銷售額可突破新台幣16億元。

參展品牌眾多，包括：日本館、美國館、中美洲、澳門、香港、菲律賓、韓國、泰國、太平洋島國、馬里亞納、斐濟、印尼…等各國觀光局，及中華航空、長榮、日本航空、虎航、越捷、宿霧太平洋…等航空公司。可樂、雄獅、燦星、吉帝、麗星郵輪、東南、客遊天下、喜鴻、雙向、長汎、五福、易遊網、友泰、大榮、大興、世邦、巨大、行家、迎家、易飛網、喜美、凱行、鳳凰、東森…等超過50家旅行社參與。

今天下午13:30主辦單位在國賓飯店國際廳邀請各國觀光局、航空公司、旅行社、特色廠商，將現場好康一次公告。另外還有『拉斯維加斯外國舞團』以熱情、性感、活潑展現TTE旅展熱烈開跑、旅遊甜心走秀等展現旅遊氛圍｡

公告最低優惠：機票0元、國外行程買1送1、暑期出國兒童免費。另外新型態旅遊及特殊主題旅遊吸睛：歐洲自由配1天70元，雙人成行、環遊世界104天、肯亞露營、馬來西亞賽車、富士山攻頂、東京瑪莉歐跑跑卡丁車、香港英雄路跑、『你的名字』朝聖…等

此外，歡慶11周年旅展好康加倍，推『1+1幸福之旅活動』：像是大會抽獎活動，天天抽出雙人機票，1人中獎兩人同行，免費暢遊日本、韓國、泰國、澳門等地。在5/5（周五）開展首日將送出300個免費福袋，頭獎也加碼成2張日本來回機票。另外，首次與國民旅遊卡合作，凡公務員本人持國旅卡，可享12:00前入場免費，省下200元門票，預計3000~5000人受惠。

(中時)