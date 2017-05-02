百萬重機化身書車 送禮書到偏遠小學
帥氣拉風的百萬重機化身為運書車！新北閱讀節持續展開，新北市立圖書館雙溪分館特別與重機車隊合作，將書送給柑林、上林兩所篇鄉國小的學童們，希望小朋友能多多接近書本，養成閱讀的好習慣。
10餘位重機車友，昨天浩浩蕩蕩的騎乘酷炫重型機車，滿載著童書，前往雙溪的柑林與上林國小，學童見到體型龐大的重型機車，伴隨著低沉的引擎聲一輛輛地駛近校園裡，紛紛讓學童發出尖叫聲，感覺好驚奇。
位於基福公路上的雙溪區柑林與上林國小，學生人數都不到30人，因地處偏遠，圖書資源較一般學校缺乏。雙溪分館特別號召重機車隊，送童書到偏遠地區小學，除了鼓勵孩子閱讀好書，重機車隊馳騁基福公路的同時，閱讀送愛，一起為偏遠地區閱讀推廣貢獻心力。
新北市立圖書館表示，為了鼓勵小朋友「常閱讀」，此次新北閱讀節特地結合重機車隊，騎到偏遠小學送禮物書，傳遞閱讀的熱情，每一本好書都是一顆智慧的種子，希望透過贈書活動，幫助偏鄉學童從小養成閱讀習慣。
(中時)
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