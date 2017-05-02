陳建銘點名女兒陳思宇備詢 兩人短暫議會同台

北市府副發言人陳思宇首度到議會備詢，恰好碰到爸爸、議員陳建銘質詢，陳建銘質詢尾聲點女兒上台，就交由其他議員將棒，兩人短暫同台。(陳燕珩攝)

北市府昨宣布新任副發言人由北市議員陳建銘女兒、秘書處專員陳思宇接任，今她首度到議會備詢，正巧碰上爸爸質詢，陳建銘點她上台後，交由其他議員發問，外界關心她是否參選下屆議員，陳思宇表示在市府期間不打算投入選舉，議員追問「不選」，是指3個月還是6個月不選？她笑稱：「6個月不會選。」

陳思宇曾在陳建銘辦公室任助理，之後擔任觀傳局長簡余晏機要秘書，又借調媒體事務組，昨確定接任北市府副發言人，意味父女倆在議場上常有機會碰頭，外界關注兩人互動。陳建銘今在民政部門質詢尾聲，「應觀眾要求」，請女兒上台備詢，但兩人僅短暫「同台」，陳就交棒給其他議員質詢。

議員洪健益詢及，外界都在關心，明年底就要選舉，陳思宇是否會投入議員選舉。陳表示，加入柯市府的團隊都有默契，在市府期間不會、也不打算投入任何選舉；洪追問，不會選的意思是3個月、還是6個月內不會選，陳回應，「6個月不會選。」目前最重要的是把該做的事做好。

柯市府小內閣更動速度快，議員阮昭雄今請民政部門12個局處首長，以及北市府正副發言人上台，強調14人裡面就有8人為新任官員，他當場詢問，有信心做到柯文哲任期結束的舉手？現場除法務局長袁秀慧猶豫了一下，其餘全部立刻舉手。

(中時)