這個厲害！ 新南向政策也有「蛇毒血清」
「抗蛇毒血清」也能成為政府新南向政策的急先鋒！衛福部疾管署宣布授權國內生技公司生產「抗蛇毒血清凍晶注射劑」，準備配合新南向政策銷往東南亞國家，增加交流機會、同時創造抗蛇毒血清的新經濟價值。
為了落實疾管署疫苗與生物製劑產製技術在國內生根、促進生技產業發展，疾管署去年公開評選符合技術轉移條件的國內廠商，最後由基亞疫苗獲選，已於今年4月27日正式簽訂「卡介苗（BCG）產製技術」與「抗蛇毒血清凍晶注射劑產製技術」兩項技術的非專屬授權契約。
由於國人每年約有1千多人遭蛇咬傷，施打抗蛇毒血清仍是目前被毒蛇咬傷最有效治療方法。疾管署委由國衛院產製的抗蛇毒血清製劑平均每年4800瓶，除了國內自內之外，也有外銷至美國、德國、荷蘭、新加坡等國家。
疾管署副署長莊人祥表示，在國內穩定供貨下，基亞疫苗取得此技術可與國外有抗蛇毒血清需求的國家合作，也能配合政府新南向政策，製造更多的製劑賣到東南亞國家，因為也有不少東南亞國家需要抗蛇毒血清。
抗蛇毒血清不僅肩負政府新南向政策任務、又能帶動新經濟價值，莊人祥表示，疾管署持績續推動生物製劑生產技術移轉給國內廠商，鼓勵民間企業投資、生產，以促進產業發展。
(中時)
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