搭小黃遺失男友求婚鑽戒 北市警迅速尋回

一名彭姓女子日前慌張地走進台北市信義分局六張犁派出所，向員警表示當日凌晨0時40分許搭乘計程車時，隨身物品不慎遺留在車上，希望警方能協助找尋。

警員王俊翔見彭女心急如焚，一問之下才得知是男友向其求婚時所贈送的鑽戒，意義重大，王員先安撫彭女焦急的情緒，並詢問彭女上下車時間、地點及行車路線，著手調閱監視器畫面，王員仔細過濾每輛行經的計程車，終於彭女上車地點確認她所搭乘的計程車，經聯繫林姓司機，隨即將遺留在後座的鑽戒送至派出所。

彭女看到鑽戒失而復得，相當感激，對警員如此細心且積極協助調閱監視器畫面，非常感動，頻頻向警方道謝，也稱讚警方的高效率，在短時間迅速找回失物。

(中時)