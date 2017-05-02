搭小黃遺失男友求婚鑽戒 北市警迅速尋回
一名彭姓女子日前慌張地走進台北市信義分局六張犁派出所，向員警表示當日凌晨0時40分許搭乘計程車時，隨身物品不慎遺留在車上，希望警方能協助找尋。
警員王俊翔見彭女心急如焚，一問之下才得知是男友向其求婚時所贈送的鑽戒，意義重大，王員先安撫彭女焦急的情緒，並詢問彭女上下車時間、地點及行車路線，著手調閱監視器畫面，王員仔細過濾每輛行經的計程車，終於彭女上車地點確認她所搭乘的計程車，經聯繫林姓司機，隨即將遺留在後座的鑽戒送至派出所。
彭女看到鑽戒失而復得，相當感激，對警員如此細心且積極協助調閱監視器畫面，非常感動，頻頻向警方道謝，也稱讚警方的高效率，在短時間迅速找回失物。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。