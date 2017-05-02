台北國際觀光博覽會 澳門旅遊局天天送萬元禮金

台北旅展凡購買「FUN遊澳門無限式」主題產品，即可獲贈澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔門票。（圖／澳門旅遊局）

親子遊澳門，可以在台北旅展找好康。（圖／澳門旅遊局）

「2017台北國際觀光博覽會」將於5月5日至5月8日在台北世貿一館熱鬧展開，為提供消費者優惠的澳門產品，澳門旅遊局今年與三多旅遊、五福旅遊、永業(蘋果)旅行社、吉帝旅遊、百威旅遊、東南旅行社、雄獅旅行社、喜鴻假期、燦星旅遊及麗寶旅遊等10家旅遊業者合作，共同推出多樣超優惠套裝行程。不僅入住星級豪華酒店，還有豐富贈品等您來拿，凡購買「FUN遊澳門無限式」主題產品，即可獲贈澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔門票，讓您體驗法國的浪漫風情。

此外，凡在澳門館合作旅行社購買純澳門套裝行程，每一訂單可獲得旅遊金抽獎機會，每天抽出五組2000元，天天送萬元旅遊金，機會難得。澳門旅遊局在旅展現場除了免費發送相關旅遊資訊與小贈品，每日於澳門館拍照上傳臉書的前50名的民眾，就可獲得精美又實用的環保購物袋乙只，送完為止。而於澳門館合作旅行社購買澳門套裝行程的前20名旅客，也可獲贈出國旅行都需要的行李扣帶一份。

旅展期間與澳門旅遊局合作設計澳門旅遊行程的業者與行程包括：

新濠影匯酒店3天2夜自由行（三多旅遊）／8999元起(未稅、四人一室) 加贈水舞間B區門票、銀河亞洲美食坊快餐、咀香園小禮品、銀河逍遙賞甜品、澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔門票。

虎耀澳門～澳門金沙城中心假日酒店自由行（五福旅遊）／ 4288元起/人(未稅、四人一室)，加贈電話SIN卡，旅展現場訂購第二人減2000元

浪漫美饌JW萬豪3天2夜自由行（永業旅行社蘋果旅遊）／7888元起(未稅、四人一室)

加贈飯店自助早餐，半日觀光-澳妙神奇世界遺產觀光列車之旅， 銀河逍遙賞甜品。

五星銀河大倉皇室饗宴世紀奢華神話匯演假期（吉帝旅遊）／8999元起(未稅)，可享行政樓層VIP辦理入住禮遇及飲品，加贈大倉自助早餐及經典下午茶、美高梅酒店南苑北廚中式點心下午茶一套、銀河百老匯套餐一份、西遊記B區門票一張(價值HKD$520)、威尼斯貢多拉船票、影匯之星8字型摩天輪門票一張、每房澳門電話卡乙張。

澳門君悅酒店 3天自由行（百威旅遊）／13988元起(含稅、兩大兩小)，免費升等君悅套房，加贈飯店房內早餐服務及每人一份Mezza 9自助晚餐及澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔門票。

【台灣虎航】澳門金沙城中心假日酒店4天3夜自由行（東南旅行社）／2388起(未稅、兩大兩小)。

澳門五星喜來登酒店3天2夜自由行（雄獅旅遊）／5588起(未稅，兩大兩小)，旅展現場訂購每人減500，搭配虎航早去晚回班機，加贈銀河餐、奇幻秀表演。

澳門新濠影匯酒店(明星匯)3天2夜自由行（喜鴻假期）／5499元起(未稅)，加贈每房一張三日WIFI使用券、每房兩張MOP100現金券、銀河綜合渡假城運財套餐抵用?每人一張、蝙蝠俠4D夜神飛馳門票每人一張。

澳門虎航3天2夜自由行（燦星旅遊）／6988起(未稅)，買一送一，住宿盛世酒店。

FUN遊澳門無限式3天2夜自由行（麗寶旅遊）／8999起(未稅)，住宿飯店可搭配：澳門金沙城中心喜來登酒店、澳門勵宮酒店、澳門金麗華酒店或?環海天渡假酒店，加贈澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔門票每人一張。

(工商)