吳敦義龜山座談　黨員高比6喊凍蒜

吳敦義走訪龜山，支持者比6高喊凍蒜。（葉臻攝）

當地里長送上象徵凍蒜的蒜苗。（葉臻攝）

前副總統、國民黨主席候選人吳敦義，今天下午在桃園市龜山區千禧新城、陸光新城、貿商新城及明駝新城，與基層黨員面對面座談，他怒批民進黨對待在立法院抗議年金改革的退休軍公教「太兇狠」，與當時對待佔領立法院的學運學生態度不同，是「兩面手法」。

吳敦義表示，退伍軍公教去立法院進行合法的抗議，是執行國民的權力，但民進黨卻採取兩面手法，對佔領立法院、行政院的學運學生，蔡政府說是公平抗議權，但退休軍公教認為年金改革不公不義，去立法院進行抗議，蔡政府卻用蛇籠加刀片來對付，「手段太兇狠。」

吳敦義強調，過去用生命來保衛國民的軍公教警消人員，蔡政府的手段兇狠，也違背政府的信用，對用生命來保衛人民、勞苦功高的軍公教警消人員，包括900萬的勞工跟幾百萬的辛苦工作同仁，本來就應該要有完整的配套，讓他們在退休之後能過有尊嚴的溫飽生活，才是政府應該要有的責任，「道要讓這些軍公教警消退伍後變成2級貧戶，過著民不聊生的生活嗎」，也因此在野當如果不認真打拚是不可以的。

吳敦義也期許黨員把救黨的責任交給他，而且第1輪就要過半，他強調對於現階段自我的選情分析，「要很拚、很努力」，每個地方都要加強，也絕不會辜負大家的期待。

(中時)