開百萬休旅車 桃園男仍行竊遭逮
36歲史姓男子家境小康，開著百萬休旅車代步，2日凌晨在路旁撬車門遭民眾報案。警方獲報到場將其逮捕，還在車內找到不少汽車零件，將其逮捕送辦。警方對於史男開著不錯的車，卻仍下手行竊，也不禁搖頭。
桃園市龍潭警分局中興派出所副所長曹培翔與警員謝明展、徐逸明3人2日凌晨巡邏時，接獲民眾報案，發現有男子在路旁撬車門，警方獲報到場，史男見到警車隨即躲藏，但仍警方被發現。
警方對史男盤查時，史男還謊稱自己是步行前來，但警方看見身上的汽車鑰匙，隨即戳破謊言，前往史男車上時，見到其駕駛要價百萬的休旅車，也嚇了一跳，還在車上發現0.44公克的海洛因以及為數不少的汽車零件，史男見狀只好坦承犯案。訊後依竊盜、毒品罪嫌送辦。
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(中時)
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