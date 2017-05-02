今年第1起! 嘉義狂犬病鼬獾咬傷人

嘉義縣今年發生第１起感染狂犬病的鼬獾咬傷人事件，經送農委會家畜衛生試驗所確診為狂犬病。（嘉義縣家畜疾病防治所提供）

嘉義縣以梅山鄉、大林鎮、番路鄉等山區的鼬獾，罹患狂犬病的機率高，家畜所呼籲有養犬貓人士，盡快施打狂犬病疫苗，以防範未然。（高錦如攝）

嘉義縣今年發生第1起感染狂犬病的鼬獾咬傷人事件，台南市一名杜姓女遊客日前至嘉義縣番路鄉遊玩，不幸遭有感染狂犬病的鼬獾咬傷，所幸該名女遊客經送醫打針後已無大礙。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖表示，這名杜姓女遊客於4月29日在番路鄉隙頂停車場被1隻鼬獾咬傷左腳、右手，並送往嘉義基督教醫院治療，施打破傷風、人用狂犬病疫苗及免疫球蛋白。

嘉義縣家畜疾病防治所也立即將這隻咬傷人的鼬獾帶回受驗，4月30日家畜所接到農委會家衛所的通知，確診感染狂犬病，為嘉縣今年第1起感染狂犬病的鼬獾咬傷人事件。

李建霖補充說，經統計嘉義縣山區以梅山、大林、番路等山區的鼬獾，罹患狂犬病的機率高，該地區施打率期待能達8成，其意指每100隻犬貓有80隻要被施打，現施打率雖然有達標，但仍不敢掉以輕心，而公所則是採每年施打，因此如果去年沒施打到的民眾，今年還有機會，盼能多加防範。

(中時)