高屏澎好玩卡 推原鄉部落輕旅行

高雄市觀光局長曾姿雯（右四）及原住民委員會主委谷縱．喀勒芳安（右五）等人今天大力推廣原鄉部落輕旅行，品嘗原鄉手作野生愛玉。（呂素麗攝）

高雄市觀光局今天下午在高捷中央公園站舉行那瑪夏、桃源區原鄉部落輕旅行，現場展示原住民特色商品。（呂素麗攝）

高雄市觀光局今天下午在高捷中央公園站舉行那瑪夏、桃源區原鄉部落輕旅行，現場有原住民表演。（呂素麗攝 ）

高雄市觀光局長今天下午大力推廣原鄉部落輕旅行，記者會上原住民祈福儀式。（呂素麗攝）

夏季旅遊何處去？原鄉部落是不錯的選擇！高雄市觀光局繼茂林原鄉部落輕旅行後，今天再推出那瑪夏區、桃源區輕旅行，規畫有布農風情一日遊、寶山祕境咖啡體驗二日遊等套裝行程，交通便捷的便宜旅遊，歡迎大家來認識原鄉之美。

觀光局長曾姿雯說，去年開發的高屏澎好玩卡─原味輕旅行茂林線受到廣大好評，吸引許多觀光客，為進一步推廣原鄉部落觀光，再推出那瑪夏線、桃源線，透過高屏澎好玩卡的包裝，結合區域觀光景點、地方特色活動及在地產業體驗、農特產等觀光資源，讓遊客能輕輕鬆鬆就能深入部落，體驗原鄉自然人文景緻。

那瑪夏線有布農風情一日遊、原味巡禮一日遊、桃源線有二集團微風輕旅行一日遊、寶山祕境咖啡體驗二日遊等，加上原有的茂林區一日遊等行程，今年的高雄原鄉精彩可期。

原住民委員會主委谷縱．喀勒芳安形容原鄉部落是「便捷交通、便宜旅遊經費」的旅遊，在原鄉抬頭還可以看到老鷹；他大力推薦那瑪夏與桃源兩區的美麗景色及美味的農特產品，像是獲得鑽石級綠建築認證，以柳杉原木打造的那瑪夏民權國小圖書館、獵人學校、世紀大峽谷、八八瀑布等。

另有桃源區寶山國小假日市集、二集團部落咖啡莊園、高山茶園等，這些景點都可以在高屏澎好玩卡的部落觀光規畫中輕鬆串連遊玩。

曾姿雯說，那瑪夏、桃源及茂林充滿濃厚的原民人文風情，更有豐富的自然生態資源，及不同族群的各式部落祭典活動，都深受遊客喜愛；只是八八風災後遊客大多對此區停留在交通不便的印象中，這次推出的部落好玩卡，就是希望透過智慧電子旅遊票券的包裝，結合交通接駁服務與在地各類優惠商家，讓來自各地的遊客都能輕鬆自在到高雄的部落觀光旅遊。

發表會於今天下午高捷中央公園站舉行，交通部觀光局茂管處處長簡慶發、高捷董事長郝建生等人出席，現場還準備手作野生愛玉，及來自部落的梅子醋、桃子醋、紅肉李醋、梅果等原味十足的部落農產品，邀請遊客今夏到高雄原鄉部落體驗不一樣的旅行。

高屏澎好玩卡相關旅遊產品可上觀光局高雄旅遊網，「高屏澎好玩卡」購買及使用方式可洽「高捷市集」「台灣好玩卡-高屏澎限定」專屬網站，或客服電話07-793-8888；高旗旅行社，電話07-719-2888。

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