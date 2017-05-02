人本：學校每年有50名狼師解聘 但補教界無法可管

人本基金會南部聯合辦公室主任張萍指出，校園狼師有法可管，每年有50名狼師解聘，但對補教界的狼師卻無可奈何，呼籲儘速修法補破網。

張萍表示，校園不如想像中安全，狼師因官官相護文化而能藏身校園，直到民國98年修改教師法裡的狼師條款，及花蓮某校狼師等遭監察院彈劾改敘後，學校才不敢為狼師隱瞞。

民國99年被舉發的性侵與性騷學生情節重大的狼師數量暴增，100年起，每年遭解聘的狼師達50人。

張萍說，公部門因有性平法而能處理校園狼師，但對補教界監督力量卻很薄弱，雖然102年補習及進修教育法有修法，但未列罰責；她說，這是大漏洞，應盡速修法補破網。

張萍也呼籲家長要調整對孩子的管教方式，除性教育等，家長必須放棄威權管教方式，以啟發代替懲罰，教出夠自信的孩子，突發狀況發生時，孩子才會選擇相信自己的感受，有自己的思考不盲從權威，才有能力說「不」。

對於議員蕭永達指控仍有一群狼師活躍於高雄市的補習班，高雄市補教協會理事長、也是全國補教總會理事的陳信雄表示，被指控的補教老師並非該會會員。

陳信雄指出，會員聘用老師都會到教育部不適任教師資料庫查詢外，還會要求出示良民證，證明未涉犯刑事案件後才會聘任。目前仍有數百家非會員的業者，狀況如何就非協會能約束。

他感嘆「一顆老鼠屎，壞了形象」，補習班投資動輒數百萬上千萬元，少子化衝擊市場，業者都是戰戰兢兢經營，卻被這些不肖的業者、老師給傷害了。

(中時)