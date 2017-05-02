MLB》「殷胡」大聯盟碰面 陳偉殷：他擔心被下放
胡智為被光芒拉上大聯盟，在日前對金鶯一役繳1局無失分好投後，近期都未有出賽紀錄，自己感到有些挫折，2日他與光芒一同前往馬林魚主場，賽前與前輩陳偉殷碰面，也藉機會和他訴苦，陳偉殷透露，在光芒先發歐多瑞希(Jake Odorizzi)回歸後，「他很擔心自己被下放。」
胡智為上月25日對金鶯之戰後援登板，主投1局沒被敲出安打、無失分，然而之後幾場比賽雖不時看到他在場邊熱身，但卻苦無上場機會。陳偉殷說，胡智為先前在3A是先發，現在要中繼，調整很不容易，「但投手教練告訴他，因為隨時可能回3A先發，所以不要改變自己的調整進度，畢竟他本來就以先發養成。」
陳偉殷透露，胡智為現在從牛棚出發，又沒有出賽機會，自己也坦言很難調整，「不過我還是告訴他，必須盡可能保持下去，不然臨時上去沒辦法表現，表現會不理想，得隨時準備好上場，畢竟中繼跟先發還是不太一樣。」
(中時電子報)
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