蔡衍明愛心基金會助花東32名 學生好感激
蔡衍明愛心基金會與蘭陽技術學院合辦「旺旺公益青年-送愛下鄉趣」關懷活動，致贈花東兩縣共32名學生，首站來到國立花蓮高農，由個班導推舉家境弱勢但勤奮向學的應屆畢業生共5名，頒發5千元助學金，學生們感激的說，要存進未來的升學基金！
由蔡衍明愛心基金會委託的蘭陽技術學院招生副校長楊志祥代表致贈花蓮與台東經濟弱勢學生家庭，鼓勵學生安心向學，並轉述基金會執行長胡雪珠的祝福，盼青年學子將來有能力也要回饋社會，投身公益活動。
5名學生都是由班導推選出來積極向學的學生，三品智的林姓同學說，媽媽獨自撫養4個子女，只能利用晚上時間工作，常常都是白天筋疲力盡回來照料年幼弟弟，他自許未來要繼續升學，找到穩定工作減輕媽媽的負擔，這筆錢要存下來大學升學基金。
「我想繼續升學！」同樣也是單親家庭的畜產保健科三年級的王姓同學說，平時靠著媽媽一人的薪資和低收入戶補助過生活，若經濟許可的話，想繼續升學，將來要改善家裡的經濟狀況。
蔡衍明愛心基金會未來將與全國16所大專院校合作，發起「旺旺公益青年-送愛下鄉趣」春節、端午節及中秋節三節青年公益送愛活動，由學生或社團伸出觸角，接觸社區和學校需要幫助的弱勢家庭。
校長鍾順水感謝基金會看見偏鄉學生的需求，也叮嚀受惠同學，人無法改變自己的出身與環境，但是可以改變自己，好好把握自己，為自己負責，選對態度可以決定將來的成就與高度，也勉勵學生今日接受他人愛心，一定要心存感恩，經來有機會也成為手心向下的善心人士。
(中時)
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