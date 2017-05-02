忍了8、9年 女作家父親：就是希望呵護女兒好好活下去
年輕女作家輕生一案越演越烈，要找出狼師的聲音也越來越大，也有網友質疑女作家父母為何不報案，但女作家父親向立委透露，「這八、九年來，忍著這件事，就是希望呵護女兒好好活下去…」
女作家逝世至今6天，各界持續關心此案，立委、議員紛紛跳出來指控某補教名師與此案有關，並起底該名師所開設小公司竟標到不少政府的大標案，還表示已掌握違法證據。
立委王定宇今天也在臉書上透露自己與女作家父親通話的內容，女作家父親表示「這八、九年來，忍著這件事，就是希望呵護女兒好好活下去…」，讓同樣身為父親的王定宇情緒撼動，無法抽離。
王定宇更批惡劣官員不知道受了什麼壓力，竟然想要媒體噤聲不語，想要受害家庭噤口不說，並稱今天晚上一定要幫已逝者好好說清楚，管你背後勢力有誰，要求嚴懲狼師到底！
(中時電子報)
文章來源：王定宇臉書
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