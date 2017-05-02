慶祝母親節 生態旅遊加碼

台灣生態旅遊方興未艾，觀光局慶祝母親節型加碼。（圖／觀光局提供）

生態旅遊在台灣逐漸蔚為風尚。（資料照／雄獅旅遊提供）

生態旅遊再加碼！為慶祝母親節，每日贈送2人免費出遊

總金額達30萬元 天天大方送！母親節將至，交通部觀光局為鼓勵大家與母親一起走到戶外，特別推薦全台優質生態體驗行程，邀請民眾闔家一同漫遊臺灣、生態體驗。

自106年5月4日起將推出總金額達新台幣25萬元「生態體驗行程大方送」及5萬元「生態體驗折價券」共50名活動，讓更多民眾可以犒勞辛苦的母親，並且從旅程中多了解台灣各地生態特色，接觸台灣大自然美麗景色。

一、「生態體驗行程大方送」活動

為了讓更多民眾多認識台灣生態之美，5月4日至5月14日將舉辦總價值達25萬元「生態體驗行程大方送」活動，民眾可至「漫遊台灣，生態體驗」官方Facebook粉絲團的指定貼文回答生態問題，並同意於出遊後將旅遊故事公開於網路上分享，即有機會抽中26組優質生態體驗行程，一人中獎將兩人同行。

可與母親一起同遊嘉義愛溪口秘密通道，走進奇幻旅程，跟著導覽解說人員一起認識鰲鼓溼地的傳統與現代，感受侯鳥來的季節及這塊孕育無限生命的搖籃。或者是漫步宜蘭太平山見晴懷古步道，體驗原始森林的氣息與「森」呼吸的洗禮；亦或者和家人到新北金山搭船來趟「磺港漁火」的特殊捕魚方式文化資產體驗，親眼見識青鱗魚瘋狂追逐火光、壯觀的萬魚群躍海面的畫面。

當然在雪霸國家公園的觀霧欣賞山區霧濛濛、浪漫又神祕的森林美景，春夏季節的山林裡，盛開玉山杜鵑、紅毛杜鵑與台灣馬醉木，暢快地優遊於巨木林之間，也是您不可錯過的行程選擇。

二、「生態體驗折價券」活動

觀光局自4月26日起舉辦「台灣在地觀光大使」徵選活動，透過創意旅遊短片徵選北中南東各一名觀光大使分享台灣豐富多元的生態美景，報名時間至5月15日截止，並於5月17日起開放網路票選的投票活動，參與投票民眾將有機會獲得價值新臺幣1,000元的「生態體驗折價券」（共計50名）。

台灣生態資源豐富，四季有賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等在地深度、生態體驗活動，交通部觀光局為鼓勵國人多體驗、了解、欣賞與享受無邊界的大自然，規劃總獎金達68萬元的生態體驗活動，邀請民眾一同來參與，並共同創造永續發展環境，保存自然資源。

(中時)