無毒食材當畢展，大仁餐飲系找初心

大仁科大餐飲系畢業生透過有機食材料裡，找到從事烹調時的初心。（林和生攝）

大仁科大餐飲系畢業生用創意料理，呈現食材最原始的面貌。（林和生攝）

在食物的美味與食材原貌間拉扯，從事餐飲的初心就顯得重要！大仁科技大學餐飲系舉辦畢業成果展，以在地無毒食材進行料理，學生在美味的定義裡不斷反思，最後呈現食材最單純的一面，獲得業界好評，可望進一步商談合作。

大仁科大餐旅系講師詹玉瑛指出，一套長達4年的紮實訓練，從品牌規畫、行銷至成本管控，培訓學生進入業界的基本技能，但畢業前透過無毒食材創作，是希望他們了解，土地給的養分，如何以健康的樣貌回饋到消費者身上，餐食的倫理比什麼都來得更重要。

而這堂課讓同學傷透腦筋，餐飲系林芳如不諱言，料理要好吃免不了調味，但利用無毒食材，不想破壞自然的味道，為此同學間就衝突許久，後來不斷嘗試更換菜色、味道，將有機鳳梨、紅藜，做成果醬、蛋捲及飯團，讓有機吃起來沒那麼「無聊」。

學生還親入田地與小農接觸，發現屏東有名的不只萬丹紅豆、萬巒豬腳，其他許多名不見經傳的小農，對於自己心中有機信念，在這塊土地上努力打拚，學生洪祺雅說，他們能做的就是把餐點做好，讓更多人因此看到小農的用心。

帕莎蒂娜餐飲集團董事長許正吉參與此次畢業成果展，對於學生的創意給予高度評價，他印象深刻地說，他們把在地當令食材，透過古老傳說的加持，為一道道食物說出動人故事，這些點子讓人驚艷。

(中時)