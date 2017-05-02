桃園龍潭國中封路 引發地方爭議
桃園市龍潭國中以學生上課交通安全為由封閉金龍路180巷，全時段禁止汽機車通行引發居民不滿，市議員閻中傑2日要求校長陳麗捐到議會列席，認為道路早在建校前就已經存在，巷道也未有肇事紀錄，不應該阻擋居民行的權利。
不過陳麗捐表示，校區及活動中心因金龍路180巷分為兩側，學生上課都要穿越如虎口般的馬路，相當危險，目前學校南、北側都有開發完成的計畫道路供民眾替代使用，且內政部及市政府都己裁定，該路段不符既成道路為「不特定對象通行之必要」要件，封路於法有據。
閻中傑表示，龍潭區金龍路180巷百年前就是既成道路，早年地方人士捐地興學，龍潭國中成立後歷經多任校長都相安無事，但陳校長到任後卻無視地方和睦，以安全為由強勢封閉金龍路180巷，引起地方反彈，許多民眾認為可架設天橋、地下道等方式變通，不解校方為何執意封路。
教育局表示，去年6月市府同意廢除金龍路180巷校地完整，今年2月起該路段已收回校地，不再開放通行，考量學生通學與用路安全，運用學校活動中心西側退縮圍牆用地，另闢道路連接龍華路526巷，方便民眾用路。
(中時)
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