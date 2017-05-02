竊賊蹲6年苦牢甫出獄 再用萬能鑰匙竊車被逮

通霄鎮41歲蘇姓男子因竊盜案於台中監獄服刑6年後，1日中午甫出獄，夜間手癢又再度竊取貨車準備犯案，不過竊車才10餘分鐘後，就被苑裡分駐所執行巡邏路檢勤務當場攔查，訊後依竊盜罪移送法辦。

蘇姓男子深夜駕車載著林姓友人行經苑裡鎮介壽路與中山路口時，發現苑裡分駐所巡佐劉文彬、警員謝義鴻、蕭威成正在執行重要路口路檢勤務，他馬上減速，引起員警疑心，要求他路邊停車受檢。

員警一靠近就看到自小客貨車方向盤下方啟動開關插著1支以T字起子磨成專門啟動車輛的萬能鑰匙，蘇男見無法圓謊，承認車是10分鐘前在通霄五北里一處工廠停車場偷來的，目的是要送同車的林姓獄友返回台中清水住處。

警方調查，蘇男與林姓獄友結識3年多，蘇雖供稱竊車是為了要載林姓友人返家，不過林姓獄友卻向警方表示先要去看一個地方後再回家，兩人供述不一致，員警懷疑他們根本是竊車準備做案，痛斥他出獄不知悔改，訊後送辦。

(中時)