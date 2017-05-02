眼癌生幫罕病生4年 環球科大最美的移動風景

邱文彥（左）、王詠裕（右）從難兄難弟，互相扶持變成好兄弟，是環球最美的移動風景，未來2年讀研究所，還要繼續同窗。（周麗蘭攝）

邱文彥（右）榮獲周大觀抗癌圓夢助學金。（周麗蘭攝）

環球科大企管系四年級學生邱文彥小學時罹患眼癌，開刀後長相和正常人不太一樣，上大學後發現班上居然還有人不能走，比他更慘，於是從大一到大四幫忙這名罹患罕病的身障同學，兩人互相扶持的身影成了環球科大的移動風景。

邱文彥小一時左眼罹患眼癌被誤診為針眼，開刀後眼窩較深、鼻樑稍歪，雖然眼癌痊癒，但容貌引來同學不一樣眼光，國中時飽受同學取綽號的嘲弄。

邱文彥說他很早就知道容貌改變不了，要接受事實，但還是飽受打擊與孤獨。

邱文彥受過20次電療、11次化療，現在左眼近視約800度，已得白內障，不過這對他而言是好消息，代表穩定康復中。邱文彥說，小時候生病迄今，很多事情不記得了，留下的印象是父母永不放棄，為了帶他看醫生，天未亮就出門，坐在車上等醫院大門開，手術後媽媽哭得比他傷心，爸爸一次要安慰2個人。

就讀環球大學企管系後，邱文彥因為看到班上罹患罕病的同學王詠裕，禁錮的心靈被陽光照見，難兄難弟變成好兄弟。

他說，原以為自己很慘了，竟然還有人連走都不能走，一輩子要坐輪椅，生過病的人比較知道怎麼幫人，「至少我還能幫助人！」。

邱文彥說，王詠裕手沒力氣，就幫他做筆記，也幫他複習。邱文彥甚至為了照顧王詠裕，搬到與王同一區宿舍住，幫他洗衣服、倒茶水，生活起居瑣事能幫的都幫。

諮商輔導中心主任何凱維說，邱文彥一幫就是4年，王詠裕在哪，就可以看到林文彥在哪，經常是一人騎單車、一人坐電動輪椅。

最近2人都考上環球科大研究所，未來2年還要繼續扶持，繼續當環球最美的風景。

(中時)