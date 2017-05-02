打外交牌 川普全憑直覺
美國總統川普再度語驚四座，周一表示，如果狀況合適，他將會見北韓最高領導人金正恩，甚至是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。不過，杜特蒂已婉拒邀請，說他可能「太忙」。
《紐約時報》（The New York Times）指出，川普不按牌裡出牌，對肅清對手毫不手軟的獨裁者，還有被控法外屠殺毒蟲的暴走總統提出邀約，顯示他有自信，也願意和任何人打交道。
自從金正恩的祖父金日成創建北韓後，從沒有美國總統會見北韓最高領導人。儘管川普的提議既隨興又模糊，原本已動盪的朝鮮半島情勢更加不安。
美前駐韓國大使希爾（Christopher R. Hill）指出，要是在核武國家領導人相見的基礎上，金正恩會很樂意見川普。
而杜特蒂的一記回馬槍，又顯示出川普式外交的陷阱。杜特蒂因大力掃毒，導致數以千計「毒蟲」死亡，而廣遭人權組織痛批。
歐巴馬政府時主管亞洲事務的麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，這一連串未經協調，又充滿爭議的言論最大的風險，便在於它們破壞了美國強權最重要的通貨，那就是總統說話的威信。
川普在接受彭博新聞（Bloomberg News）專訪時，再度提起總統大選時的構想，那就是與金正恩見面，他說︰「要是我適合見他，那我絕對會見，甚至會感到榮幸。」
不過，白宮稍後澄清，唯有金正恩達成一連串條件，首先就是好好克制挑釁行為後，川普才會考慮與他會面。
有些專家說，川普對循外交途徑解決北韓問題採開放態度，反映出中國的影響力。而長久以來，北京也一直敦促華府，直接與平壤對話。
然而，分析家與外交人士認為，川普提議的時機根本還沒成熟。他們說，在這類協商中，美國總統通常會等一切安排就緒後，最後才踢出臨門一腳。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。