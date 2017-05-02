打外交牌 川普全憑直覺

美國總統川普（右）說，要是情況合適，他願意見北韓最高領導人金正恩（左）。（圖/美聯社組合照）

美國總統川普再度語驚四座，周一表示，如果狀況合適，他將會見北韓最高領導人金正恩，甚至是菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。不過，杜特蒂已婉拒邀請，說他可能「太忙」。

《紐約時報》（The New York Times）指出，川普不按牌裡出牌，對肅清對手毫不手軟的獨裁者，還有被控法外屠殺毒蟲的暴走總統提出邀約，顯示他有自信，也願意和任何人打交道。

自從金正恩的祖父金日成創建北韓後，從沒有美國總統會見北韓最高領導人。儘管川普的提議既隨興又模糊，原本已動盪的朝鮮半島情勢更加不安。

美前駐韓國大使希爾（Christopher R. Hill）指出，要是在核武國家領導人相見的基礎上，金正恩會很樂意見川普。

而杜特蒂的一記回馬槍，又顯示出川普式外交的陷阱。杜特蒂因大力掃毒，導致數以千計「毒蟲」死亡，而廣遭人權組織痛批。

歐巴馬政府時主管亞洲事務的麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，這一連串未經協調，又充滿爭議的言論最大的風險，便在於它們破壞了美國強權最重要的通貨，那就是總統說話的威信。

川普在接受彭博新聞（Bloomberg News）專訪時，再度提起總統大選時的構想，那就是與金正恩見面，他說︰「要是我適合見他，那我絕對會見，甚至會感到榮幸。」

不過，白宮稍後澄清，唯有金正恩達成一連串條件，首先就是好好克制挑釁行為後，川普才會考慮與他會面。

有些專家說，川普對循外交途徑解決北韓問題採開放態度，反映出中國的影響力。而長久以來，北京也一直敦促華府，直接與平壤對話。

然而，分析家與外交人士認為，川普提議的時機根本還沒成熟。他們說，在這類協商中，美國總統通常會等一切安排就緒後，最後才踢出臨門一腳。

(中時電子報)