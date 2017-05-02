馬武督老礦工說故事 談礦坑黑暗歲月
老礦工親自說故事！住在新竹關西鎮錦山里的黃日光，年少時曾在礦工奮鬥20餘年，當時採礦薪資較公務員多，他努力掙出一副身家，在工作期間，也一度被活埋，每一份薪水都靠「賣命換來」，即使今年已屆80歲，談起當年在礦坑歲月仍如數家珍，難忘那些沒日夜生活。
客委會與新竹縣政府推動浪漫台3線，這些位在客庄的故事，一一被挖掘、記述。錦山里長羅仕琦說，金、錦山合稱馬武督，過去在採礦輝煌歲月，共有十多個礦坑，當地人不是採茶就是採礦，現今仍存活的礦工已不多見，而黃日光老先生則是其中1人。
黃日光分享，當年入礦坑前，都必須帶著木頭，自己先裝出支撐架，做出通道，以免礦坑崩塌。一次他沒處理好，就遭到活埋，被礦石壓在底下，幸好同事發現他沒出聲，立即挖開將他救出，撿回一條性命。黃日光也說，當時有些朋友，就死在礦坑內，造成「還沒死就先埋」的悲劇。
不過當時礦工薪水高，黃日光說，起初1車500元，後來原物料少到1000、2000元均有，當時公務員薪資不過8、9000元，但他1個月收入就有2、3萬，算是高收入，但從搭支撐架、採礦，甚至到在石壁鑿洞埋火藥，以及點燃引信等，均是礦工的工作，後來因「太累了」，加上禁止採礦，他在40歲那年退出礦坑。
現今談起過去採礦經歷，黃日光依舊能迅速用木頭搭出支撐架，他也說，當時礦工「四方皆朋友」，他也細心保存當時使用的器具，不過「現在幾乎無人知道了」。羅仕琦說，馬武督地區礦脈與尖石鄉煤源是同一脈系，當時養活不少在地人，他近日在為老礦工做紀錄，分享他們的故事，新竹縣「故事屋角」台三線駐地工作站，將在6日開幕，要做「台3線文藝復興運動計畫」，深入了解在地需求，結合客家文史、人文，見證台3線發展與產業興衰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。