把握賞花期 石斛蘭花剩1周

把握賞花期，石斛蘭花期剩1周。(高錦如攝)

把握賞花期，石斛蘭花期剩1周。(高錦如攝)

現場不少民眾爭相與石斛蘭拍照。（高錦如攝）

一朵朵粉紫色的石斛蘭垂吊在茄苳樹上，吸引不少人前來拍照。（高錦如攝）

把握最後賞花期！嘉義縣番路鄉台3線283公里處旁的一家餐廳內，有著一朵朵粉紫色的石斛蘭垂吊在樹枝上，有如瀑布般壯觀，餐廳老闆娘鍾太太表示，目前花況漸漸凋萎，民眾可把握最後一個禮拜的賞花期。

現場不少民眾慕名而來，不停地拿著手機拍起來、與花自拍，目前花況雖有逐漸凋萎的情形，但民眾看到仍直呼很美、猶如小瀑布。來自斗南的余姓小姐看到花有凋萎的情況，感到十分惋惜，她表示，因看到朋友在Line上傳的訊息，昨與3位朋友臨時決定前來賞花，沒想到錯過盛開季，但也看到如此壯觀的景象，並表示「果然數大便是美」。

餐廳老闆娘鍾太太說，現區內有8棵茄苳樹上寄生石斛蘭，原應於清明節假期綻放，但因受氣候影響，導致花期延後，4月中旬才開花，目前花況僅剩1周左右，她呼籲賞花民眾可把握最後1周的賞花期。

(中時)