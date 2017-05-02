把握賞花期 石斛蘭花剩1周
把握最後賞花期！嘉義縣番路鄉台3線283公里處旁的一家餐廳內，有著一朵朵粉紫色的石斛蘭垂吊在樹枝上，有如瀑布般壯觀，餐廳老闆娘鍾太太表示，目前花況漸漸凋萎，民眾可把握最後一個禮拜的賞花期。
現場不少民眾慕名而來，不停地拿著手機拍起來、與花自拍，目前花況雖有逐漸凋萎的情形，但民眾看到仍直呼很美、猶如小瀑布。來自斗南的余姓小姐看到花有凋萎的情況，感到十分惋惜，她表示，因看到朋友在Line上傳的訊息，昨與3位朋友臨時決定前來賞花，沒想到錯過盛開季，但也看到如此壯觀的景象，並表示「果然數大便是美」。
餐廳老闆娘鍾太太說，現區內有8棵茄苳樹上寄生石斛蘭，原應於清明節假期綻放，但因受氣候影響，導致花期延後，4月中旬才開花，目前花況僅剩1周左右，她呼籲賞花民眾可把握最後1周的賞花期。
(中時)
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