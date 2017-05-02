府城4大月老各有擅長 千萬別拜錯
時下曠男怨女愈來愈多，年輕人到寺廟拜月老的風氣，頗為興盛，因此，網路上有「神啊！給我愛」的流行語，網友還票選全國10大最受歡迎的月老廟，不過對月老有研究的人文課長吳念恩強調，府城4大月老各有擅長，亂拜將感受不到神力的加持。
台南市北區人文課長吳念恩表示，府城的4大月老分別為大觀音亭的「說媒月老」、祀典武廟的「拐杖月老」、祀典大天后宮的「緣粉月老」和重慶寺的「醋矸月老」，各有擅長，網友還一度在網路上排出拜月老旅遊路線。
吳念恩說，大觀音亭的月老，因神尊的嘴巴比率比較大，被信徒形容為嘴大說四方，可以把看不到的姻緣說動，所以又被稱為「說媒觀音」，其神力可以「為素昧平生，無對象的人尋找意中人」，因此，適合單身、無對象的女性來求。
至於「拐杖月老」，表情嚴肅，帶點關公的威嚴，適合要斬爛桃花、強化夫妻感情和單身男性來求姻緣。
而「緣粉月老」所擅長的，就是給原來就有情有意的男女雙方，多灑一點「緣粉」，讓原本就有的姻緣，能夠迅速結合，因此最適合男有情、女有意，卻還沒獲得雙方家長同意的情侶來求，據祀典大天后宮統計，該廟月老每年撮合的姻緣，超過300對。
最後的「醋矸月老」，雖然名氣比較小，但這裡的月老，卻不是要給一般單身男女拜的，這裡的神力最擅長的，是要處理「變心出軌」，再讓其「回心轉意」的，所以最適合夫妻吵架、花心出軌的人來拜，情侶不宜來拜。
(中時)
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