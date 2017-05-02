休假也幫出勤 消防替代役邱士彥獲獎
今年24歲的桃園龜山分隊替代役邱士彥，今年獲內政部核定為上半年度績優替代役男，成為僅4名獲獎替代役中的1人17日將在台北接受表揚。
畢業於致理科技大學的邱士彥，個性活潑積極，去年9月至今擔任替代役的期間，共協勤21次火警，就連早上8點至下午6點以外的休息、放假時間，也積極協助救護和火警出勤，超勤時數多到獲得績優役男獎項。
他笑說一開始因為新屋火警的關係，家人很反對他當消防替代役，還和家人冷戰了一段時間，但他不斷說服家人「想幫助更多的人」的想法，最後獲得支持， 「一生中能直接助人的機會沒有很多，何不趁著服役的期間來實踐。」
他回憶第一次出勤的救護，是一名癌末患者，因為到了臨終之際，家屬拒絕送醫，讓他心情很低落，花了很多時間調適「不能幫忙的無助感」，第2次出勤救護就讓他用上CPR將病患壓回，而當遇到而死亡多時的救護案，畫面和屍臭也深深烙印腦海，最後靠著宗教力量才平靜下來。
邱士彥說，當消防役男除了譨看見不同的社會縮影，在火警時協助拍攝照片、佈水線和找水源，也讓他體驗到了消防員的辛苦，上進的他甚至拜讀林金宏組長所寫的書籍「活著離開」，重新認識火災的預防與求生，「當消防替代役是一生的寶貴經驗。」
(中時)
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