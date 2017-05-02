水價將調漲？ 水利署：台水應先改善經營績效
台灣自來水公司預定於12月上旬將水價調整公式送至經濟部，水利署長賴建信表示，台水公司將公式報到水價審議委員會之後，最快3個月內可以完成審查，送行政院核定，也就是說，最快明年上半年會調整水價。
經濟部今(2)日舉辦「抗旱成果、防汛整備與前瞻基礎建設水環境建設計畫」記者會。針對水價問題，賴建信指出，水利署希望台水做完分析之後再把可行方案送至經濟部，水利署不會訂定時間表。他強調，台水的水價調整公式要能兼顧民生、產業以及提升用水效率。
賴建信表示，前年台水、台北自來水事業處水價公式統一後，台水公司就以優先改善經營績效為目標，台水要先降低漏水率等問題，讓水資源利用更有效率，未來在談水價合理化時才能將衝擊降至最低。
台水公司董事長郭俊銘表示，台水參考北水處和國外調整水價經驗，已研擬4至5個可能方案，預計12月上旬就可以送至經濟部。
目前台水分成4個級距收費，據了解，擴大收費級距、調漲基本費率、優先調漲用水大戶水價都是可能方案。郭俊銘稱，台水會評估各項方案對經濟的衝擊，產業的用水狀況也要納入考慮。
至於是否效法北水處20度以下用水戶不調漲水價，台水方面並未正面答覆，僅表示11至20度用水戶占台水總戶數約3成，還需要再評估。
(工商)
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