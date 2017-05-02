全台標竿！二崙鄉資源回收物上看250萬元
雲林縣力行垃圾減量，把能回收的資源分出來，鄉長鍾福助表示，只要分類仔細很容易招標，而且價格高，從來沒被拒絕過，今年徹底垃圾分類，應該可以再多賣50萬元。二崙鄉每年賣出資源回收物至少200萬元，是全台的標竿。
二崙鄉清潔隊的21類，從清潔隊員站在回收車就開始粗分，運回清潔隊後，隔天早上就細分類完畢，玻璃就分成五類，有破窗戶、白色、棕色、綠色、公賣局酒瓶。
二崙鄉做垃圾分類已10多年，最高年進帳300萬元，長年持續維持高效率的原因是40%變賣所得作為清潔隊員獎勵金，上下齊心做不嫌苦，每人一年約可領1至2萬元。
鄉長鍾福助表示，去年資源回收物價格不好，聽聞其他鄉鎮遇到得標廠商寧可賠押標金也要放棄，原因是分類太粗，雇工多花人力分類，賠更多。
鍾福助說，二崙鄉的資源回收物幾乎已經完全分類，包商標回去即使不賺也不會賠，價格好就更搶手了。
21類中價格最低的是「綜合類」，飲料杯、保麗龍、塑膠盒等混在一起的種類，幾乎沒甚麼價值，但還是要回收。
鍾福助表示，二崙鄉的垃圾分類雖然已經很徹底，全縣強制破袋稽查還是能使鄉民再分得更好，加上廢鐵價格從每公斤1元漲到1.5元，今年資源回收物所得預估可增加50萬元。
(中時)
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