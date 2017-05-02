劉德華復原快 傳朱麗倩請台灣高僧加持

劉德華復健狀況理想，傳朱麗倩請高僧發功。（圖／中時資料照）

天王劉德華今年1月在泰國拍廣告意外墜馬，造成盤骨撕裂傷，讓粉絲相當擔心，所幸恢復狀況良好，上月曬出拄拐杖的帥照，證實可以走路之外，也錄影片向大家報平安。而劉德華復原如此快速，今被港媒爆出是和太太朱麗倩請來台灣高僧加持有關。

劉德華主演的新片《拆彈專家》日前在北京舉行首映會，他雖無法到場，但特別坐著輪椅錄影片，報告自己的最新狀況，雖還需要輔助架走路，但復健進度非常理想，並自信說：「我相信2個月後可以活動自如」，模樣依舊帥氣。

而今有香港周刊報導，劉德華一家都吃素，朱麗倩也親自打理華仔飲食，常在保鑣的護送下到素食店買食材；而夫妻倆禮佛多年，朱麗倩曾在花蓮祥德寺與住持地皎法師結緣，不只拜奉地藏菩薩，也常到香港筲箕灣的分堂聽講道。報導指出，劉德華1月墜馬後，朱麗倩便請地皎法師和百名高僧，每天為他誦經、消災祈福，之前更請對方到香港，曾出入劉德華住處，傳因法師近距離的加持後，才讓劉德華神速恢復。

(中時電子報)